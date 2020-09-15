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Папа Римский рассматривает возможность визита в Беларусь - госсекретарь Ватикана Паролин

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Папа Римский рассматривает возможность визита в Беларусь - госсекретарь Ватикана Паролин
Государственный секретарь Ватикана Пьетро Паролин считает, что Папа Римский Франциск рассмотрит визит в Беларусь.

"Думаю, что это один из визитов, которые Папа рассмотрит", - сказал Паролин, слова которого приводит сайт Римско-католической церкви в Беларуси, передает Цензор.НЕТ, со ссылкой на Интерфакс-Украина. 

Паролин подчеркнул, что "Беларусь всегда выражала большую заинтересованность в визите Папы". Однако, по словам госсекретаря, "эти планы не были конкретизированы". А сейчас пандемия коронавируса заблокировала все неизвестно на какое время, констатировал он.

Министр иностранных дел Беларуси Владимир Макей 11 сентября на встрече с секретарем по отношениям с государствами Государственного секретариата Святого Престола, архиепископом Полом Ричардом Галлахером подтвердил приглашение Папе Римскому Франциску посетить страну.

"Хотел бы передать Папе Франциску, что приглашение посетить Беларусь остается в силе", - сказал Макей.

Он напомнил, что президент Беларуси Александр Лукашенко дважды совершал официальный визит в Ватикан, он встречался и с Папой Римским Бенедиктом, и Папой Римским Франциском.

Макей отметил, что считает визит представителя госсекретариата Ватикана "подтверждением существования особых отношений, взаимопонимания и доверия между Беларусью и Святым Престолом".

"Мы удовлетворены динамикой развития контактов на высшем и высоком уровнях между Беларусью и Ватиканом в последнее время", - добавил министр.

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Автор: Роман Свиридович

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Топ комментарии

  • Bill Pecos
    Не пустят вас в Беларусь , святой отец . Лукашенко уже там не управляет . Прямое московское правление . А гундяевы очень ревнуют
  • irenka ko
    Краще б в Україну приїхав. У нас шість років йде війна, а Бог якось не дуже поспішає нам допомагати у боротьбі із кацапським дияволом.
  • 5 копійок
    Лука відлупцює і Папу, з нього станеться.
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