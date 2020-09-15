Паломники-хасиды на границе с Беларусью обеспечены необходимым, - МИД

Заместитель министра иностранных дел Евгений Енин заверил, что паломники-хасиды на границе с Беларусью обеспечены едой и напитками, и призвал продолжить коммуникацию по решению вопроса на уровне правительств Украины и Израиля.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом он написал в Фейсбуке.

Енин, в частности, рассказал, что много времени уделил во вторник тематике хасидов и ситуации в отдельных пунктах пропуска на границе с Республикой Беларусь, в том числе провел встречу с Послом Государства Израиль в Украине Джоэлем Лионом.

"Мы с пониманием относимся к усилиям Израиля способствовать пропуску указанных людей в Украину, в том числе полученное сегодня по дипломатическим каналам обращение Министра внутренних дел Израиля в адрес Президента Украины. В то же время призываем к продолжению коммуникации по этим вопросам на уровне правительств двух государств, как это и было до сих пор, поскольку указанные вопросы входят прежде всего к компетенции Кабинета Министров Украины", - подчеркнул замглавы МИД.

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По его словам, несмотря на то, что значительное количество граждан Израиля продолжает находиться между белорусским и украинским пунктами пропуска, совместными усилиями украинской власти, посольств Израиля в Украине и Беларуси, а также ряда еврейских общин Украины удалось обеспечить паломников кошерной едой и напитками.

Вместе с тем он обращает внимание иностранцев и лиц без гражданства о необходимости неукоснительного соблюдения законодательства Украины по вопросам въезда и пребывания на ее территории.

"Согласно положениям пункта 10-1 постановления Кабинета Министров Украины от 22 июля 2020 №641" Об установлении карантина и внедрение усиленных противоэпидемических мероприятий на территории со значительным распространением острой респираторной болезни COVID-19, вызванной коронавируса SARS-CoV-2 ", на время действия карантина в период с 00 часов 00 минут 28 августа 2020 в 00 часов 00 минут 28 сентября 2020 запрещается въезд на территорию Украины иностранцам и лицам без гражданства, кроме ряда исключений ", - напомнил Енин.

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Он отметил, что лица, которые не подпадают под категорию исключений из вышеуказанного запрета, не могут быть пропущены на территорию Украины.

Замминистра добавил, что с целью предотвращения незаконного проникновения в Украине групп иностранцев, МИД Украины обратилось к белорусской стороне с ходатайством не совершать оформления на выезд в Украину лиц, не подпадающих под категорию исключений.

"МИД Украины обращается ко всем путешествующих с настойчивым ходатайствам уважать действующие правила в сфере пограничного контроля и не допускать создания осложненных ситуаций в пунктах пропуска через государственную границу", - подчеркнул Енин.

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