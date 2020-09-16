Коррупционные дела Розенблата и Юрченко идентичны. Но в 2017 ГПУ добилась снятия неприкосновенности, а сейчас Венедиктова "не видит оснований", - Луценко

Экс-генеральный прокурор Украины Юрий Луценко заявил, что дела о коррупции народных депутатов Розенблата в 2017 году и Юрченко в 2020 году идентичны по составу преступления. Только тогда ВР дала согласие на привлечение Розенблата к уголовной ответственности, а сейчас монобольшинство покрывает своего коллегу.

Как передает Цензор.НЕТ об этом он написал в Фейсбуке.

Луценко отметил: "Эра Паниковского. Коррупционные дела депутата Розенблата и Юрченко - по сути идентичны.

И метод агентов НАБУ под прикрытием, и доказательная база, и позорная вальяжность разговоров о взятках членов правящих фракций - без изменений.

Изменилась лишь политическая воля Генпрокурора. В 2017 я не только подписал подозрение Розенблату, но и добился с трибуны парламента 296 голосов за привлечение его к ответственности.

В 2020 Генпрокурор не видит оснований для того, чтобы открыть путь детективам НАБУ действовать против нардепа так же, как против его незащищенного статусом посредника.

Ну что ж, зато все могут президентскими обещаниями беспощадно бороться с коррупцией, ложью о снятой депутатской неприкосновенности и наличием юридического образования руководительницы ОГПУ".

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Напомним, ряд украинских СМИ со ссылкой на источники обнародовали информацию, что НАБУ якобы разоблачило на получении взятки помощника народного депутата от "Слуги народа" Александра Юрченко Ивана Фищенко. Соответствующую информацию также обнародовал недавно исключенный из фракции "СН" народный депутат Гео Лерос.

15 сентября НАБУ опубликовало оперативные материалы, на которых нардеп "Ю" и детектив НАБУ под прикрытием обсуждают возможность внесения правок в законопроект взамен на "помощь экологии" и "плюшки".

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Также сегодня помощнику нардепа Юрченко сообщили о подозрении в пособничестве в получении народным депутатом неправомерной выгоды.

В Офисе Президента заявили, что надеются на сотрудничество Юрченко с НАБУ и Офисом Генпрокурора.

15 сентября Антикоррупционный суд отправил погоревшего на взятке помощника нардепа Юрченко Фищенко под арест с альтернативой 1,5 млн грн залога.