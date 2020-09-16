Страшное ДТП произошло вечером 15 сентября в Киеве - мотоциклист с пассажиром сбил пешехода - погибло три человека. ВИДЕО
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В столице на проспекте Любомира Гузара произошло ДТП с участием мотоцикла Yamaha, жертвами аварии стали три человека.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает ресурс dtp.kiev.ua.
Отмечается, что мотоциклист сбил пешехода, который переходил дорогу в неположенном месте. В результате столкновения пассажир Yamaha (девушка) погибла мгновенно, пешеход скончался через некоторое время, водитель мотоцикла скончался в машине скорой помощи.