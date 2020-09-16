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Страшное ДТП произошло вечером 15 сентября в Киеве - мотоциклист с пассажиром сбил пешехода - погибло три человека. ВИДЕО

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В столице на проспекте Любомира Гузара произошло ДТП с участием мотоцикла Yamaha, жертвами аварии стали три человека.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает ресурс dtp.kiev.ua.

Отмечается, что мотоциклист сбил пешехода, который переходил дорогу в неположенном месте. В результате столкновения пассажир Yamaha (девушка) погибла мгновенно, пешеход скончался через некоторое время, водитель мотоцикла скончался в машине скорой помощи.

Автор: Роман Свиридович

Топ комментарии

  • Король Літр
    Почему? Потому что он переходил в неположенном месте?
  • Aleksiey Ykropovich
    Сумно що люди не цінують своє життя та життя іньших
    Водій мото - куди так поспішав? Встиг?
    Дівчина - чим думала коли сідала на мото до ідіото?
    Пешохід - зрізав, знайшов "короткий" шлях ккди йшов?
    Невже не можна тихійше їхати, не сідати з "гонщиками"-ідіото, не переходити з ризиком доя життя???
    Така ситуація що шкода тільки дівчину.
  • Конотопець Виталий
    Байкеров - на свалку! Они круглые сутки рвут свои супер-моторы в спальных районах и считают себя хероями. Гады недобитые!
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