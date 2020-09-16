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Белорусская оппозиция готовит санкционный "список Колесниковой", - Тихановская

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Белорусская оппозиция готовит санкционный "список Колесниковой", - Тихановская
Координационный совет белорусской оппозиции готовит санкционный список имени заключенной Марии Колесниковой.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом в  интервью LB.ua сообщила лидер оппозиционного движения Беларуси Светлана Тихановська.

"Сначала мы думали, что власть увидит, что народ против, что народ больше не признает Лукашенко как руководителя страны, они поймут: пора наконец услышать свой народ и пойти на диалог, к чему мы призывали. Но сейчас видим, что нужны более радикальные шаги. Поэтому такие действия, о которых вы говорите, будут осуществлены ", - заявила Светлана Тихановська.

Она добавила, что список санкций имени Марии Колесниковой "конечно, появится".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Если Лукашенко уйдет с поста мирно, ему предоставят гарантии безопасности, - Тихановская

Автор: Роман Свиридович

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Топ комментарии

  • Myko
    вчера в Сочи, в резиденцию Путина «Бычаров ручей», отправился Лукашенко. За свои услуги портовой шмары он получил вдвое меньше, чем Янукович, а именно - 1,5 миллиарда. Причем, Янукович получил денежки в качестве аванса, а Луке Путин их пообещал только после определенных действий. Говорят, что так и сказал: «Я тебя поцелую. Потом. Если ты не передумаешь».
    На это уже отреагировала оппозиция в виде двух барышень, которые высказали глубокое и душераздирающее разочарование в том, что Путин таки принял их Луку и даже пообещал ему денег. Они наперебой рассказывают о том, что они - лучше старого Луки и могли бы сделать Путину все то, что сделал Рыгорыч, но намного лучше.
    Понятно, что Лука не просто лег под Путина, а положил под него Беларусь. И вот теперь становится самый важный вопрос о том, что по этому поводу думают сами белорусы, поскольку начиная со вчерашнего дня, шутки кончились и вот эти бесцельные марши теперь либо утрачивают смысл, либо должны стать борьбой за независимость.
    https://defence-line.org/2020/09/dvojnoj-sochi/
  • Роберт Мюллер
    Белорусская оппозиция готовит санкционный "список Колесниковой", -Тихановская - Цензор.НЕТ 4448
  • Alex Andronov ef91829d
    Если убрать все эмоции и чисто логически провести анализы - Тихановская своими выступлениями обрубила все связи с РФ, а 75% ВВП БР завязаны на РФ и что может предложить запад? А то же самое, что и предложили Украине и какой вывод должен сделать народ БР? За кем он пойдет?
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