Наемники РФ трижды нарушили режим прекращения огня на Донбассе, трое украинских воинов получили ранения, - штаб

Ситуация в районе проведения операции остается контролируемой подразделениями из состава Объединенных сил. Украинские воины продолжают неуклонно соблюдать режим прекращения огня и добросовестно выполнять задачи по назначению.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении пресс-центра ОС в Facebook.

За прошедшие сутки, 15 сентября, зафиксировано 3 нарушения договоренностей, достигнутых 22 июля 2020 г. в рамках Трехсторонней контактной группы, со стороны вооруженных формирований Российской Федерации.

В частности, режим прекращения огня противник нарушил вблизи населенного пункта Причепиловка: "В сторону наших позиций враг осуществил неприцельный выстрел из подствольного гранатомета. Огневая провокация не представляла угрозы нашим защитникам, поэтому украинские подразделения оружие в ответ не применяли."

"В то же время, в районе временно оккупированного населенного пункта Калиновое враг осуществлял инженерное оборудование позиций в сторону наших подразделений у Попасной. А недалеко от населенного пункта Водяное обнаружен пролет БПЛА противника с пересечением линии разграничения. Беспилотник был подавлен украинскими средствами радиоэлектронной борьбы. Это сделало невозможным его дальнейшее применение.

Кроме того, во время проведения инженерных работ один украинский защитник подорвался на неизвестном взрывном устройстве вблизи Водяного. Воин получил ранения средней степени тяжести.

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Также в районе населенного пункта Шумы в результате взрыва гранаты типа РГД-5, установленной, вероятно, в виде растяжки, получили ранения двое военнослужащих.

Всех раненых доставили в лечебные учреждения, их состояние - стабильное и удовлетворительное", - сказано в сообщении.

"Украинские защитники придерживаются условий прекращения огня и готовы адекватно реагировать на любые провокационные действия противника", - сообщили в штабе.