Украинский воин погиб в результате неосторожного обращения с гранатой в районе Новотошковского, - штаб

С начала текущих суток, 16 сентября, в районах ответственности украинских бригад зафиксировано одно нарушение режима прекращения огня.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении пресс-центра ОС в Facebook.

Так, вблизи населенного пункта Катериновка вооруженные подразделения Российской Федерации осуществили неприцельный выстрел из подствольного гранатомета.

"Среди личного состава Объединенных сил боевых потерь и ранений в результате выстрела нет.

Однако, к сожалению, вследствие неосторожного обращения с гранатой в районе Новотошковское погиб один военнослужащий. Обстоятельства выясняются. На месте происшествия работает руководящий состав бригады и рабочая группа военной службы правопорядка ВС Украины.

Командование Объединенных сил выражает искренние соболезнования семье погибшего", - сказано в сообщении.

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"Украинские защитники придерживаются условий прекращения огня и готовы адекватно реагировать на любые провокационные действия противника", - добавили в пресс-центре ОС.



