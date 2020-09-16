Украинский воин погиб в результате неосторожного обращения с гранатой в районе Новотошковского, - штаб
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении пресс-центра ОС в Facebook.
Так, вблизи населенного пункта Катериновка вооруженные подразделения Российской Федерации осуществили неприцельный выстрел из подствольного гранатомета.
"Среди личного состава Объединенных сил боевых потерь и ранений в результате выстрела нет.
Однако, к сожалению, вследствие неосторожного обращения с гранатой в районе Новотошковское погиб один военнослужащий. Обстоятельства выясняются. На месте происшествия работает руководящий состав бригады и рабочая группа военной службы правопорядка ВС Украины.
Командование Объединенных сил выражает искренние соболезнования семье погибшего", - сказано в сообщении.
"Украинские защитники придерживаются условий прекращения огня и готовы адекватно реагировать на любые провокационные действия противника", - добавили в пресс-центре ОС.