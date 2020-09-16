Германия вряд ли откажется от "Северного потока-2", только расширение санкций США похоронит этот проект навсегда, - Коболев

Германия не откажется от проекта "Северный поток-2" из-за отравления ядом "Новичок" российского оппозиционера Алексея Навального.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Лигу, об этом заявил глава НАК "Нафтогаз Украины" Андрей Коболев в интервью журналистке Янине Соколовой.

"Я не думаю, что немцы откажутся от этого проекта. Я очень много времени провел в Германии и говорил с представителями немецкого правительства, с канцлером Ангелой Меркель… Я сомневаюсь, что без американских санкций, усиления которых мы ожидаем этой осенью, этот проект будет остановлен", - считает Коболев.

По его словам, он бы не надеялся на немецкие санкции против газопровода, даже несмотря на внутреннюю политическую борьбу в Германии и тот факт, что "ситуацию с Навальным будут использовать".

"Наша тактика - продвигать санкции именно в Вашингтоне. Когда санкции США будут расширены, тогда мы сможем сказать, что проект "Северный поток-2" похоронен навсегда", - добавил глава "Нафтогаза".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Отравление Навального - последний сигнал для Берлина, Германия должна прекратить строительство "Северного потока-2", - Моравецкий

Как сообщалось, 20 августа российскому оппозиционеру Алексею Навальному стало плохо во время перелета из Томска в Москву. Самолет экстренно посадили в Омске, Навальный был доставлен в больницу и подключен к аппарату ИВЛ. Он находится в коме.

Точный диагноз политику не называли, однако предполагли, что оппозиционер пострадал от отравления, возможно - сильным галлюциногенным препаратом.

Пресс-секретарь Навального Кира Ярмыш утверждает, что накануне оппозиционер не употреблял алкоголь, а с утра ничего не ел, только выпил в аэропорту чай.

22 августа Навального перевезли на лечение в Германию. 24 августа немецкие врачи сообщили, что Навальный был отравлен. 2 сентября эксперты обнаружили в результатах анализов Навального следы яда группы "Новичок".

7 сентября стало известно, что врачи берлинской клинике "Шарите" вывели Алексея Навального из медицинской комы и отключили его от аппарата искусственной вентиляции легких.

Напомним также, что Северный поток-2 – российский газопровод, который строится по дну Балтийского моря из России в Германию в обход Украины, Польши, Беларуси и других транзитных государств. Пропускная способность газопровода - 55 млрд кубометров газа в год. Стоимость проекта оценивается почти в 10 млрд евро. Единственным акционером Nord Stream 2 является российский Газпром. Партнеры монополиста по проекту - немецкие Wintershall и Uniper, австрийская OMV, французская Engie и Royal Dutch Shell (Великобритания и Нидерланды) - обещали профинансировать 50% проекта.