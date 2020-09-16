COVID-19: за сутки в мире умерли более 6 тыс. человек, общее число жертв - 939,1 тыс., только в США - более 200 тыс.

По состоянию на утро 16 сентября в мире зарегистрировали 278 856 новых случаев заболевания коронавирусной болезнью COVID-19. Умерли за сутки - 6 005 человек.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом свидетельствуют данные на Worldometers.

Согласно данным центра, в мире зафиксировано 29 729 933 случая инфицирования, из них 278 856 только за прошедшие сутки.

От осложнений, вызванных вирусом, умерли уже 939 192 человека, из них 6005 за минувшие сутки.

Успешно преодолели болезнь и вылечились 21,5 млн человек.

В пятерке мировых лидеров по количеству заражений COVID-19 - США, Индия, Бразилия, Россия и Перу. Украина находится на 25-м месте этого рейтинга.

Так больше всего больных коронавирусом в США - 6 788 147 (+ 36 447); Индия - 5 018 034 (+91 120); Бразилия - 4 384 299 (+34 755); Россия - 1 073 849 (+ 5 529); Перу - 738 020 (+4 160).

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Лидерами по количеству летальных случаев являются США - 200 197; Бразилия - 133 207; Индия - 82 091; Мексика - 71 049; Великобритания - 41 664.

Больше всего выздоровевших в США - 4 068 086, Индии - 3 939 111, Бразилии - 3 671 128, России - 884 305, Колумбии - 607 978.