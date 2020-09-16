За сутки COVID-19 выявили у 231 ребенка и 149 медработников, - Степанов

За все время пандемии в Украине заболели 162 660 человек. Из них 10 558 детей, а также 13 249 медработников.

Об этом в ходе онлайн-брифинга сообщил глава Минздрава Максим Степанов, информирует Цензор.НЕТ.

"За минувшие сутки заболели 2 958 человек. Из них 231 ребенок, а также 149 медицинских работников. Были госпитализированы 504 человека", - отметил министр.

По словам Степанова, в Украине за прошедшие сутки зафиксировали 76 летальных случаев от коронавируса.

"При этом выздоровели 1 514 пациентов. За все время пандемии в Украине заболели 162 660 человек. Из них 10 558 детей, а также 13 249 медработников. Всего выздоровели 72 324 пациента, а летальных случаев - 3 340", - добавил глава Минздрава.

Также читайте: Минздрав провел совещание с мэрами облцентров по карантину: договорились внести изменения в постановление Кабмина, - Степанов