Венедиктова и Зеленский плюют в лицо всем украинцам, спасая репутацию СН перед выборами, - Устинова о взятке Юрченко

Генеральный прокурор Ирина Венедиктова всеми силами спасает репутацию партии "Слуга народа" перед выборами, делая вид, что не видит и не слышит доказательств причастности к коррупции нардепа Александра Юрченко.

Об этом пишет в фейсбуке нардеп "Голоса" Александра Устинова, передает Цензор.НЕТ.

"Сегодня Венедиктова и Зе плюнули в лицо не только всему парламенту перед которым она говорила, что нет доказательств (будучи кстати руководителем САП, так как Холодницкий уволился, поэтому она в теме так точно). Сегодня они плюнули в лицо всем украинцам, цинично говоря, что черное это белое. Думая, что мы идиоты и надо как-то без скандалов до выборов местных дотянуть", - отмечает Устинова.

Она подчеркнула, что снятие депутатской неприкосновенности, о котором было столько шума, оказалось пустышкой.

"Если раньше НАБУ могло официально расследовать, а потом шло с подозрением к Генпрокурору и в Верховную Раду - то теперь даже расследовать не может... Раньше как-никак, но хоть 226 депутатов решали, а теперь 1 человек в стране - свой генпрокурор решает - достаточно ли на видео. И если вдруг она ослепла или оглохла - это уже проблемы украинцев - депутаты у нас святые и неприкосновенные коровы", - подытожила Устинова.

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Напомним, ряд украинских СМИ со ссылкой на источники обнародовали информацию, что НАБУ якобы разоблачило на получении взятки помощника народного депутата от "Слуги народа" Александра Юрченко Ивана Фищенко. Соответствующую информацию также обнародовал недавно исключенный из фракции "СН" народный депутат Гео Лерос.

15 сентября НАБУ опубликовало оперативные материалы, на которых нардеп "Ю" и детектив НАБУ под прикрытием обсуждают возможность внесения правок в законопроект взамен на "помощь экологии" и "плюшки".

Также 15 сентября помощнику нардепа Юрченко сообщили о подозрении в пособничестве в получении народным депутатом неправомерной выгоды.

Антикоррупционный суд отправил погоревшего на взятке помощника нардепа Юрченко Фищенко под арест с альтернативой 1,5 млн грн залога.

В Офисе Президента заявили, что надеются на сотрудничество Юрченко с НАБУ и Офисом Генпрокурора.



