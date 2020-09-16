Ситуация не позволяет разрешить пропуск в Украину дополнительного количества паломников-хасидов, - Енин

На данный момент ситуация не позволяет разрешить власти пропуск в Украину дополнительного количества паломников-хасидов.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина", об этом в эфире "Украина 24" сообщил заместитель министра иностранных дел Украины Евгений Енин.

"На сегодняшний момент ситуация не позволяет нам разрешить пропуск в Украину дополнительного количества хасидов, в частности тех паломников, которые на сегодняшний день собрались на границе с Беларусью. Мы постоянно проводим совместно с коллегами из других ведомств разъяснительную работу, и реакция, в принципе, является достаточно адекватной. Мы не фиксируем значительных нарушений общественного порядка", - отметил замглавы МИД Украины.

Енин подчеркнул, что "на сегодняшний день мы руководствуемся, прежде всего, теми нормативными документами, которые утверждены правительством, и национальными интересами Украины".

По словам замминистра, на данный момент ситуация находится под контролем компетентных органов государственной власти, а в Умани принимаются "чрезвычайно тщательные меры с целью максимального обеспечения безопасности тех паломников, которые все-таки прибыли до введения запрета на въезд в Украину".

"Их обеспечат соответствующим питанием, медицинским обеспечением. Будут сведены к минимуму контакты с местным населением, планируется проведение дополнительного тестирования с тем, чтобы успокоить местное население и убедить его в том, что на сегодняшний момент все возможные меры распространению Covid-19 на данном этапе применены", - добавил замглавы МИД.

Как сообщалось, по данным Госпогранслужбы Украины, с 15:30 14 сентября со стороны Беларуси начали прибывать паломники. Украинские пограничники в координации с Национальной гвардией и Национальной полицией установили заслон на линии границы в 700 м от пункта пропуска "Новые Яриловичи". По состоянию на 7:00 вторника, 15 сентября, на границе со стороны Беларуси находятся 690 граждан.

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