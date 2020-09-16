Федоров планирует запустить нацпроект по ликвидации бесполезных справок: "Бегать должны данные, а не люди"

Вице-премьер - министр цифровой трансформации Михаил Федоров заявил о планах запустить отдельный нацпроект по ликвидации бесполезных документов для получения услуг.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом он сообщил в Telegram.

"Думаю запустить отельный нацпроект по массовой ликвидации бесполезных документов для получения услуг. Мы делаем это и так, но нет сфокусированного коммуникационного сигнала, который чаще сильнее влияет на чиновников, чем закон. Даже ускоренно-эволюционным путем ждать долго. Нужно радикально", - говорится в сообщении.

Федоров отметил, что отмененная Верховной Радой справка о несудимости для регистрации кандидатов в депутаты на местные выборы создавала постоянные очереди в оффлайне и большую нагрузку на сайт.

"Такие рудименты нужно искоренять максимально из нашей с вами жизни. Бегать должны данные, а не люди", - добавил министр.

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