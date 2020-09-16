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Полиция усилила меры безопасности в центре Киева из-за массовых акций

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Полиция усилила меры безопасности в центре Киева из-за массовых акций
Чтобы не допустить нарушений общественного порядка и обеспечить мирное проведение запланированных акций в центре Киева полицейские совместно с военнослужащими Национальной гвардии Украины заступили на усиленное дежурство.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении отдела коммуникации полиции в г. Киеве.

"Сегодня в центральной части Киева анонсировано проведение нескольких массовых акций, в частности, под административными зданиями органов государственной власти. Для обеспечения общественной безопасности и порядка работники структурных подразделений столичной полиции, военнослужащие Национальной гвардии Украины, кинологи, взрывотехники и полиция диалога заступили на дежурство в усиленном режиме", - сказано в сообщении.

Правоохранители обращаются к организаторам и участникам мероприятий с призывом соблюдать нормы действующего законодательства, не нарушать общественный порядок и способствовать полицейским в исполнении ими служебных обязанностей.

По данным Интерфакс-Украина, на 11:00 среды возле Офиса президента запланирован Всеукраинский протест предпринимателей. Требование акции: принять законопроекты № 3853-1(2), 3993, направленные на защиту упрощенной системы налогообложения, учета и отчетности.

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  • Стрелок
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  • Підлога Маккартні
    под административными зданиями органов государственной власти

    А зеля на месте, всмысле в офисе? А то в штаны наложит со страху
  • Valery Greff
    А то еще выковыряют вiслюка из ОПы и наваляют звиздюлей. А вiслюк не хочет.
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