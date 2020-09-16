Бюджет-2021 под кодовым названием "всем все" рискует превратиться в "никому ничего", - Острикова

Бюджет-2021 не соответствует реальному состоянию вещей.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом в фейсбуке написала экс-депутат Татьяна Острикова.

"В бюджете-2021 заложен рост ВВП на 4.6%. Оптимистично, вот только МВФ прогнозирует рост лишь на 3.6%... Для сравнения максимальный рост ВВП с 2016 по 2019 год был 3.4%. Как нынешняя команда собирается сделать 4.6% в условиях кризиса и пандемии - неизвестно", - отмечает Острикова.

Она добавляет, что неправильные прогнозы по росту ВВП ставят под сомнение выполнение бюджета, "а это значит, что власти нужно будет или искать дополнительные доходы или не финансировать какие-то расходы, а скорее всего - и то, и другое".

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Острикова также говорит, что закладывать в доходы бюджета надежды на результаты борьбы с преступлениями невозможно.

"Однако, в бюджет заложены миллиарды от надежд, что схемы прекратятся, что может означать - налоговая получит дополнительные инструменты не возмещать НДС, останавливать регистрацию налоговых накладных, иначе давить на плательщиков", - отмечает экс-нардеп.

"Повышение минимальной зарплаты порадует перед выборами тех, у кого были низкие доходы. Но для всех возрастет налог на недвижимость, ФОПы 2-й группы заплатят больше единого налога, предприниматели заплатят больше ЕСВ. А еще и вырастут штрафы за нарушение трудового законодательства, а они там немалые - от 1 до 30 МЗП (в первом полугодии 2021 это от 6 тыс. грн до 180 тыс. грн)", - добавляет Острикова.

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Что реально может сбыться, резюмирует экс-нардеп, это дефицит в 279 млрд и заимствования в 684,7 млрд.

"Вот эти прогнозы если и сбудутся, то они уж страшны. Но учитывая, как все "просчитано" в других пунктах, то могут быть худшие показатели. Добавим сюда еще и прохладу в отношениях с МВФ и отсутствие понимания, когда к нам прибудет миссия для пересмотра выполнения Украиной условий программы, а как следствие - отсутствие вовремя предоставленного второго транша", - отмечает Острикова.



