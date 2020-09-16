Бутусов: Без расследования дела Гонгадзе о правосудии и уважении к СМИ в Украине говорить невозможно

Действующие политики находятся под влиянием олигархов и телеканалов и не желают, боятся разрывать связи и влияние с олигархами, от которых они зависят. Эта тенденция полностью продолжается в нынешней власти.

Об этом в комментарии изданию "День" заявил главный редактор Цензор.НЕТ Юрий Бутусов.

"Президент Зеленский, который, напомним, посещал прошлогодние Ялтинские собрания, организованные господином Пинчуком, даже ничего не сказал о Гонгадзе. Он вообще ни разу не вспомнил о Гонгадзе ... На мой взгляд, это неуважение к средствам массовой информации, к пониманию журналистики и ее роли в нашей стране, демонстрация того факта, что для политиков журналисты продолжают быть врагами", - отметил журналист.

По словам Бутусова, в соцсетях виден нарратив: представители различных политических партий прошлой и действующей власти, во всех бедах и коррупционных скандалах обвиняют журналистов, а не те силы, сторонниками которых они являются.

"Действующие политики находятся под влиянием олигархов и телеканалов и не желают, боятся разрывать связи и влияние с олигархами, от которых они зависят. Эта тенденция полностью продолжается в нынешней власти", - подчеркнул главред Цензор.НЕТ.

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Бутусов отметил, если говорить о гражданском обществе - сделаны огромные шаги в сознании и развитии, но эти шаги еще далеки от того, чтобы считать нас цивилизованными. Должно быть обоюдное движение с двух сторон: развиваться и государство, и общество.

"Мы видим, что государство не действенно и не способно организовывать правовую политику, не способно защищать права граждан и даже в таком резонансном деле. Мы видим, что гражданское общество у нас слишком слабое, рассеянное и не способно добиться от властей судебных процессов и расследования резонансных преступлений против граждан. Считаю, что точка в этих делах когда-то будет поставлена, но мы не знаем: при жизни заказчиков и подозреваемых или нет. Без расследования дела Георгия Гонгадзе говорить, что в Украине существует правосудие и уважение к средствам массовой информации, гражданских прав и свобод, просто невозможно", - подытожил журналист.

Напомним, в апреле 2000 года журналист Георгий Гонгадзе основал интернет-издание "Украинская правда". А уже через полгода, в сентябре, он исчез. 2 ноября в Таращанском лесу, в 70 км от Киева, было найдено тело, в котором друзья и родственники узнали журналиста. Большинство проведенных впоследствии экспертиз подтвердили, что найденный труп - это тело Гонгадзе. Однако только в феврале 2001 года Генеральная прокуратура признала факт смерти журналиста и возбудила дело по статье "умышленное убийство", а в сентябре 2002 года признала, что найденное в Таращанском лесу тело принадлежит Гонгадзе. В 2009 году в Киевской области были найдены останки черепа, которые принадлежали исчезнувшему журналисту. Но мать Георгия Гонгадзе до последнего не верила, что найденные останки принадлежат ее сыну, поэтому его похоронили только 22 марта 2016 года.

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