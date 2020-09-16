Киев и 19 областей не отвечают требованиям для смягчения карантина, - Минздрав. ИНФОГРАФИКА

По состоянию на 16 сентября Киев и 19 областей Украины не отвечают всем необходимым критериям для ослабления противоэпидемических мер.

Автор: Богдан Русінко