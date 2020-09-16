Киев и 19 областей не отвечают требованиям для смягчения карантина, - Минздрав. ИНФОГРАФИКА
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По состоянию на 16 сентября Киев и 19 областей Украины не отвечают всем необходимым критериям для ослабления противоэпидемических мер.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на данные Минздрава.
Загруженность коек в больницах первой волны превышает 50% в Киевской, Одесской, Ривненской, Тернопольской, Харьковской, Хмельницкой и Черновицкой областях.
Заболеваемость на 100 тыс. населения превышает пороговый уровень в Киеве, Винницкой, Волынской, Житомирской, Закарпатской, Запорожской, Ивано-Франковской, Киевской, Луганской, Львовской, Николаевской, Одесской, Ривненской, Сумской, Тернопольской, Харьковской, Хмельницкой, Черкасской, Черновицкой и Черниговской областях.