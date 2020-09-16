В ВСУ зафиксировали восьмую смерть из-за коронавируса и 31 новый случай заражения
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом гворится в сообщении пресс-службы Командования Медсил ВСУ в Facebook.
Всего за время пандемии выздоровели 1637 человек. На изоляции (в том числе самоизоляция) находятся 779 человек. Количество военнослужащих у которых заканчивается изоляция в ближайшие трое суток - 212 человек.
"К сожалению, в Вооруженных Силах Украины зафиксирован восьмой летальный случай от коронавируса.
Так, в связи с острой респираторной болезнью COVID-19, вызванной коронавирусом SARS-CoV-2 15 сентября умер военнослужащий (Ивано-Франковская область).
Военнослужащий ВС Украины заболел 19 августа 2020 г. и был госпитализирован в Ивано-Франковскую городскую больницу. Несмотря на проводимую терапию, состояние пациента ухудшалось. Болезнь протекала с выраженной симптоматикой. У военнослужащего также были хронические сопутствующие заболевания. 15 сентября состояние здоровья больного резко ухудшилось, реанимационной бригадой была начата интенсивная терапия, которая не дала положительного результата.
Выражаем соболезнования близким и родным", - сказано в сообщении.
Также сообщается, что за прошедшие сутки зарегистрирован 31 новый случай заболевания острой респираторной болезнью COVID-19. Из них в учреждениях здравоохранения находятся 7 человек. Состояние здоровья пациентов удовлетворительное, они получают необходимое лечение.
В то же время, дома под присмотром медицинской службы находятся 24 человека. Состояние здоровья пациентов удовлетворительное, наблюдается легкое течение заболевания.