В ВСУ зафиксировали восьмую смерть из-за коронавируса и 31 новый случай заражения

По состоянию на 10.00 16 сентября в Вооруженных Силах Украины острой респираторной болезнью COVID-19, вызванной коронавирусом SARS-CoV-2, болеют 630 человек.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом гворится в сообщении пресс-службы Командования Медсил ВСУ в Facebook.

Всего за время пандемии выздоровели 1637 человек. На изоляции (в том числе самоизоляция) находятся 779 человек. Количество военнослужащих у которых заканчивается изоляция в ближайшие трое суток - 212 человек.

"К сожалению, в Вооруженных Силах Украины зафиксирован восьмой летальный случай от коронавируса.

Так, в связи с острой респираторной болезнью COVID-19, вызванной коронавирусом SARS-CoV-2 15 сентября умер военнослужащий (Ивано-Франковская область).

Военнослужащий ВС Украины заболел 19 августа 2020 г. и был госпитализирован в Ивано-Франковскую городскую больницу. Несмотря на проводимую терапию, состояние пациента ухудшалось. Болезнь протекала с выраженной симптоматикой. У военнослужащего также были хронические сопутствующие заболевания. 15 сентября состояние здоровья больного резко ухудшилось, реанимационной бригадой была начата интенсивная терапия, которая не дала положительного результата.

Выражаем соболезнования близким и родным", - сказано в сообщении.

Читайте на "Цензор.НЕТ": COVID-19: в тройке лидеров по суточному приросту новых случаев Тернопольщина - 380, Киев - 356 и Одесчина - 284

Также сообщается, что за прошедшие сутки зарегистрирован 31 новый случай заболевания острой респираторной болезнью COVID-19. Из них в учреждениях здравоохранения находятся 7 человек. Состояние здоровья пациентов удовлетворительное, они получают необходимое лечение.

В то же время, дома под присмотром медицинской службы находятся 24 человека. Состояние здоровья пациентов удовлетворительное, наблюдается легкое течение заболевания.