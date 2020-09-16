Законопроект, за поправки к которому Юрченко якобы получил взятку, потерял актуальность, - нардеп СН Качура

Нардеп "Слуги народа" Александр Качура считает, что законопроект об отходах, за поправки к которому нардеп Александр Юрченко якобы получил взятку, потерял актуальность.

Об этом Качура сказал журналистам в кулуарах Верховной Рады, передает корреспондент Цензор.НЕТ.

"Я думаю, что данный законопроект потерял актуальность, поскольку в отношении него есть сомнения у большой части депутатского корпуса. И если там есть какие-то коррупционные правки - его надо отправлять на повторное чтение. И только после этой доработки проводить аудит", - сказал Качура.

"Возможно, мы услышим еще несколько очень интересных фамилий по этому делу... Пока я это не могу сообщить, потому что это пока на уровне слухов в парламенте", - добавил Качура.

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Напомним, ряд украинских СМИ со ссылкой на источники обнародовали информацию, что НАБУ якобы разоблачило на получении взятки помощника народного депутата от "Слуги народа" Александра Юрченко Ивана Фищенко. Соответствующую информацию также обнародовал недавно исключенный из фракции "СН" народный депутат Гео Лерос.

15 сентября НАБУ опубликовало оперативные материалы, на которых нардеп "Ю" и детектив НАБУ под прикрытием обсуждают возможность внесения правок в законопроект взамен на "помощь экологии" и "плюшки".

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Также 15 сентября помощнику нардепа Юрченко сообщили о подозрении в пособничестве в получении народным депутатом неправомерной выгоды.

Антикоррупционный суд отправил погоревшего на взятке помощника нардепа Юрченко Фищенко под арест с альтернативой 1,5 млн грн залога.

В Офисе Президента заявили, что надеются на сотрудничество Юрченко с НАБУ и Офисом Генпрокурора.

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