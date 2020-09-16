Шойгу приехал в Минск обсуждать военное сотрудничество Беларуси и РФ

Делегация Минобороны РФ во главе с министром Сергеем Шойгу прибыла в Минск для обсуждения вопросов двустороннего военного сотрудничества

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщили "Интерфаксу" в Минобороны Беларуси.

"В Минск с рабочим визитом прибыла российская военная делегация во главе с Сергеем Шойгу", - сообщило Минобороны.

"Цель визита - обсуждение вопросов двустороннего военного сотрудничества Беларуси и России", - сказали в ведомстве.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Псковские десантники прибыли в Беларусь на учения

Напоминаем, 8 сентября Министерство обороны Беларуси сообщило о проведении тактических учений "Славянское братство" совместно с российскими и сербскими войсками.

Днем 14 сентября Лукашенко и Путин встретились в Сочи. Это была их первая встреча с момента прошедших в Беларуси 9 августа президентских выборов. На них, по данным ЦИК, уверенную победу одержал Лукашенко, но оппозиция не согласилась с результатами, после чего в стране начались массовые акции протеста. В Евросоюзе и США заявили, что выборы не были свободными и справедливыми.

Встреча Путина и Лукашенко длилась более четырех часов. По ее итогам они не делали заявлений для прессы. Перед началом переговоров они провели краткий диалог перед камерами — в ходе него, в частности, стало известно о намерении Путина выделить Беларуси кредит. Путин также заявил, что поддерживает предложение Лукашенко внести изменения в белорусскую конституцию.