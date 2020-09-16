"Минер", сорвавший более 100 судебных заседаний в Киеве, осужден на 4,5 года лишения свободы, - прокуратура
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении пресс-службы прокуратуры Киева в Facebook.
Досудебным расследованием установлено, что в декабре 2018 г. по март 2019 г. в правоохранительные органы поступило несколько ложных сообщений о "заминировании" помещения Оболонского районного суда города Киева из-за чего было сорвано более 100 судебных заседаний.
В ходе досудебного расследования, которое проводилось местной прокуратурой совместно с Оболонским управлением полиции и Левобережным отделом ГРО ГУ СБУ в г. Киеве и Киевской области, личность "минера" удалось установить.
Им оказался неоднократно судимый квартирный вор, обвинительный акт в отношении которого находится на рассмотрении в Оболонском районном суде города Киева. Путем "минирований" суда мужчина пытался оттянуть назначения ему наказания.
Приговором Подольского районного суда города Киева с учетом позиции прокурора злоумышленник признан виновным в инкриминируемых преступлениях, ему назначено окончательное наказание в виде 4 лет 6 месяцев лишения свободы.