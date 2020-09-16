Рада уволила из Совета НБУ Рычакивскую и назначила бывшего "регионала" Горбаля

Верховная Рада поддержала проект постановления №4077 "об изменениях в составе Совета Национального банка Украины".

Как сообщает корреспондент Цензор.НЕТ, "за" проголосовали 249 нардепов.

Постановлением предлагается уволить Рычакивскую Веру Ивановну с должности члена Совета Национального банка Украины в связи с истечением срока ее полномочий и назначить членом Совета Национального банка Украины Горбаля Василия Михайловича.

Василий Горбаль в 2007-2010 годах был народным депутатом Партии регионов и возглавлял киевскую организацию этой партии.

Также на Цензор.НЕТ: Обещание Шевченко по поводу сохранения независимости НБУ не было выполнено, - The Medium

С апреля по декабрь 2010 года был главой Львовской облгосадминистрации.

Кроме этого, Горбаль уже дважды был членом Совета НБУ, а также был совладельцем и почетным президентом "Укргазбанка".