Мэр Одессы Труханов хочет вернуть пр. Небесной Сотни имя маршала Жукова

Городской глава Одессы Геннадий Труханов анонсировал общественные слушания о переименовании проспекта Небесной Сотни в улицу Маршала Жукова.

Об этом он заявил на сессии горсовета, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Суспільне".

По словам Труханова, мэрия обратилась в Украинский институт национальной памяти, чтобы получить объяснение законов о декоммунизации и их ограничений по переименованию улиц.

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"Сейчас я подписал распоряжение о созыве общественных слушаний. Чтобы обсудить возвращение некоторым улицам в городе предыдущих названий. Никто не отбирал у Одессы и у общества право во время слушаний определять названия улиц", - отметил Труханов.

По его словам, речь идет о проспекте Небесной Сотни, ранее носившем имя Маршала Жукова. Также мэр Одессы планирует обсудить возвращение улице Инглези названия "улица Двадцать пятой Чапаевской Дивизии".

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