ГБР о причинах оккупации Крыма: Преступное сокращение ВСУ, уничтожение систем ПВО и подрыв мобилизационной готовности. ВИДЕО
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ГБР.
В совершении государственной измены подозреваются высшие должностные лица государства того периода - беглый президент Виктор Янукович, министры обороны Украины Дмитрий Саламатин и Павел Лебедев, а также начальник Генерального штаба Главнокомандующий ВСУ Дмитрий Саламатин.
Следователями выделено 5 основных эпизодов совершения преступления, которые в итоге привели к оккупации Крымского полуострова:
1) преступное сокращение ВСУ
Несмотря на возвращение во внеблоковый статуса, что требовало наращивания численности армии, в течение 2012-2013 гг. предельная численность ВСУ была сокращена с 240 тыс. до 162 тыс. военнослужащих.
2) подрыв состояния мобилизационной готовности
В 2013 году была сокращена половина от штатной численности военкоматов. Как результат, военные части были укомплектованы лишь на 25-55%. К тому же, была свернута "по-буквенная" приписка мобилизационных ресурсов к воинским частям и уничтожен учет военной техники.
3) уничтожение систем противовоздушной обороны Крыма
Управление системой ПВО Крыма было передано в командование ВМС Украины на полуострове, которое в дальнейшем перешло на сторону врага. К тому же, была сокращена одна из двух бригад ЗРК С-300В на вооружении и остановлеао программы модернизации ЗРК С-125 и С-200В.
4) незаконные организационные изменения и нивелирования стратегических оборонных документов
Проведенные в 2013 году масштабные организационные изменения ВСУ противоречили законодательству и не были внесены в стратегические оборонные документы страны, что помешало ВСУ в момент реализации одного из сценариев внешней агрессии сформировать ударную группу и защитить территориальную целостность Украины.
5) непринятие мер по реагированию на внешние угрозы
Несмотря на многочисленные сообщения разведки, которые четко свидетельствовали о подготовке наступательной операции со стороны РФ в конце 2013 - начале 2014 гг. не были приняты меры по приведению ВСУ к высшим ступеням боеготовности, организации территориальной обороны и проведению широкомасштабных военных учений на территории Крыма.
"Указанные действия в своей совокупности связаны и привели к тяжелым последствиям - вторжению РФ на территорию АР Крым и г. Севастополь, последующей их оккупации, нарушению суверенитета и территориальной целостности Украины", - подытожили в ГБР.