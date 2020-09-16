Степанов возглавит список партии "Слуга народа" в Одесский облсовет

Министр здравоохранения Максим Степанов сообщил, что будет во главе списка партии "Слуга народа" в областной совет Одесской области на местных выборах.

Об этом Степанов написал в Фейсбуке, информирует Цензор.НЕТ.

"Я не политик, а государственный менеджер. И крайне ответственно отношусь к своим обязанностям", - написал он.

Степанов перечислил то, что считает своими успехами на должности министра здравоохранения Украины. И отметил, что ему "не безразличен Одесский регион".

"Вместе со всей страной, Одесская область заслуживает реальные изменения, которые начал Президент. Но реализовать их можно только при наличии его команды в местной власти. Это уникальный шанс на изменения, который мы не можем потерять", - написал Степанов.

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"Я принял решение усилить команду Президента в Одесской области и согласился возглавить список партии "Слуга Народа" в Областной совет", - подытожил он.

Степанов – экс-глава Одесской областной государственной администрации, который был уволен с этой должности 10 апреля 2019 года. Степанов – медик по образованию, имеет опыт работы в ряде коммерческих структур, а также в НАК "Нафтогаз Украины", Государственной налоговой администрации Украины. С 2008 по 2010 год он занимал пост заместителя главы Одесской ОГА. С 2011 года руководил ГП "Полиграфический комбинат "Украина", которое специализируется на печати паспортов, водительских удостоверений, акцизных марок и т.д.

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30 марта 2020 года Верховная Рада на внеочередном заседании поддержала кандидатуру Степанова на должность министра здравоохранения Украины.



