Марина Порошенко возглавила список "Европейской Солидарности" на выборах в Киевсовет

Супруга пятого президента Украины Петра Порошенко Марина Порошенко возглавила список партии "Европейская Солидарность" на выборах в Киевсовет. Такое решение приняла Конференция Киевской городской организации партии.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу политсилы.

Марина Порошенко - врач-кардиолог, кандидат медицинских наук, много лет занимается гуманитарной сферой и развитием инклюзивного образования, в 2018-2019 гг. - председатель Украинского культурного фонда.

"Знаю, что первый вопрос, который я услышу, будет: почему я иду в политику? В первую очередь я - гражданка своей страны, которую очень люблю. И мне не безразлично - как дальше будет развиваться Украина и что будет происходить в ее столице, в Киеве", - отметила Порошенко.

Супруга пятого президента убеждена: политика - это не лозунги, это конкретные действия, от которых часто зависят судьбы людей.

"На протяжении 5 лет как Первая Леди я реализовывала очень многих социальных и гуманитарных проектов. И в своих действиях я руководствовалась не красивыми лозунгами, а возможностью получить конкретный результат - улучшение качества жизни каждого конкретного ребенка, каждой отдельной семьи", - подчеркнула Порошенко.

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Она также напомнила, что в 2018 году удалось пересмотреть и обновить государственные строительные нормы, учитывая европейские стандарты и лучшие примеры европейских столиц. Поэтому решение баллотироваться в Киевский городской совет не в последнюю очередь обусловлено тем, чтобы все эти новые нормы не оставались на бумаге, а внедрялись в жизнь.

Порошенко сообщила, что новый проект, который будет реализовывать ее команда - создание в Киеве концертного зала мирового уровня.

"Как врач не могу сегодня также не упомянуть о еще одном огромном вызове - эпидемии коронавируса. В течение последних полгода мы наблюдаем беспомощность власти и бессмысленность ее действий. Они забрали средства из образования, культуры и местного самоуправления и не смогли обеспечить медицину. Больницы и медики остаются один на один с болезнью: оборудования недостаточно, или оно ненадлежащего качества, медицинские работники не получили средств индивидуальной защиты, а количество заболевших медиков чрезвычайно высокое", - подчеркнула кандидат.

"Сегодня в Киеве недостаточно внимания уделяется решению социальных проблем. Школ и садиков катастрофически не хватает. Больницы не обеспечены современным оборудованием. Врачи и учителя не защищены. А значит - не защищены наши дети и наши родители. Поэтому сегодня не время наблюдать со стороны. Время действовать и принимать ответственные решения. На уровне каждого города и каждого общества. И конечно, на уровне столицы, которая должна стать примером для всей Украины", - подытожила Порошенко.

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