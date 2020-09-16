Мораторий на взыскание имущества граждан по валютной ипотеке продлили до апреля 2021 года
8980
Верховная Рада продлила мораторий на взыскание имущества граждан по валютным ипотечным кредитам до 21 апреля 2021 года.
Об этом сообщает корреспондент Цензор.НЕТ.
297 народных депутатов поддержали принятие в целом законопроекта №3640 "О внесении изменений в некоторые законодательные акты относительно моратория по взысканию имущества граждан Украины, предоставленных как обеспечение кредитов в инвалюте" с предложениями президента от 7 августа 2020 года.
Также на Цензор.НЕТ: Программа льготных кредитов на жилье для ветеранов и переселенцев возобновлена, - Минреинтеграции