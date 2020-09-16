Разумков по просьбе протестующих поручит налоговому комитету рассмотреть вопрос ФЛП
Об этом Разумков сообщил во время заседания ВР, передает корреспондент Цензор.НЕТ.
"У меня была короткая встреча с представителями "save ФОП". Они обращались и ко мне, и к Верховной Раде Украины с просьбой обратиться в комитет и дать поручение провести в ближайшее время заседание и рассмотреть ряд вопросов, связанных с урегулированием той ситуации, которая сегодня сложилась. Сегодня выйдет поручение председателя ВРУ к Комитету по вопросам налоговой и таможенной политики, чтобы в ближайшее время по возможности рассмотреть эти вопросы", - сказал Разумков.
Напомним, сегодня в правительственном квартале и под Офисом президента в Киеве проходит акция предпринимателей "Защити ФОП". Чтобы не допустить нарушений общественного порядка и обеспечить мирное проведение запланированных акций в центре Киева полицейские совместно с военнослужащими Национальной гвардии Украины заступили на усиленное дежурство.