С начала года к ответственности по "делам Майдана" привлечены 34 человека, среди них прокуроры, судьи и правоохранители, - ГБР. ИНФОГРАФИКА

С начала 2020 года следователями ГБР по "делам Майдана" по согласованию с прокурорами Офиса Генерального прокурора привлечены к уголовной ответственности 34 человека (22 правоохранителя, 4 судьи, 2 прокурора, 6 гражданских лиц), задержаны 4 человека.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ГБР.

В частности 17.02.2020 задержан боец спецподразделения "Омега" за убийство одного активиста и ранение другого 20.02.2014.

10 и 12.03.2020 - двое гражданских лиц за похищение и пытки Вербицкого Ю.Т. и Луценко И.В., вхождение в состав преступной организации, которая подозревается в убийстве Вербицкого Ю.Т. (оба находятся под стражей).

02.07.2020 - гражданское лицо за предоставление заведомо ложных показаний (введение в заблуждение) суда по делу "Черкасского Евромайдана".

Читайте: Зеленский выбрал трех кандидатов в комиссию по избранию директора ГБР

В течение 2020 направлены в суд 13 обвинительных актов в отношении 17 человек, среди которых:



- 3 судьи за вынесение заведомо неправосудных решений о заключении активистов под стражу;

- 10 работников милиции (2 заместителя начальника УГБ ГУМВД Украины в. Киеве, 6 милиционеров ПМОН "Беркут", 2 следователей) за заведомо незаконное задержание активистов и противодействие протестным акциям;

- 2 гражданские лица за похищение и убийство журналиста и 2 гражданские лица за предоставление заведомо ложных показаний.

Следователями ГБР по "делам Майдана" определены приоритетные направления работы:

1. Получение разрешений на специальное досудебное расследование в отношении подозреваемых, объявленных в международный розыск.



Уже получено 3 таких разрешения, подача ходатайств следственному судье продолжается.

2. Работа над раскрытием убийств, в том числе путем проведения комиссионных судебно-баллистических экспертиз, следственных экспериментов с участием судебно-медицинских экспертов и судебных баллистов, направление запросов о международно-правовой помощи.



В этом году сообщено о подозрении двум лицам за совершение умышленных убийств активистов 20.02.2014, а именно: бойцу спецподразделения "Омега" и милиционеру ПМОН "Беркут".

Также читайте: В селе Бурты на Киевщине открыли памятник героям Небесной Сотни. ФОТОрепортаж

3. Работа над установлением пострадавших от газов неизвестного происхождения и химических отравлений.



Проведены консультации и встречи пострадавших с экспертом в области токсикологии с США, полученная в США методика диагностики химических отравлений направлена ​​для перевода с целью дальнейшей передачи судебно-медицинским органам Украины; во исполнение письма ГБР премьер-министр Украины поручил министерствам подготовить согласованные предложения для внесения изменений в законодательство, чтобы дать возможность проводить в Украине судебно-медицинские экспертизы для установления степени тяжести телесных повреждений от газов и других химических веществ неизвестного происхождения.

4. Сотрудничество с общественностью.



ГБР определило одной из приоритетных задач диалог с пострадавшими, родственниками Героев Небесной Сотни и их представителями.

Так, в течение 2020 проведені 13 встреч с семьями Героев Небесной Сотни, потерпевшими и ранеными, ОО "Семья Героев Небесной Сотни" и ОО "Непокоренный Майдан - 18.02".

5. Розыск подозреваемых.



Работа следователей по розыску подозреваемых ведется параллельно с оперативными подразделениями. Благодаря обработке сведений о пересечении родственниками разыскиваемого лица государственной границы Украины, данных о выдаче паспортов для выезда за границу, проведению судебно-портретных экспертиз, удалось установить и задержать лицо, более 5 лет скрывавшееся от следствия, используя при этом настоящие по форме документы с фотоснимками подозреваемого, выданные на имя другого лица. Посредством взаимодействия следователей с международными коллегами также удалось установить подозреваемого на территории другого государства и уже подготовлено ходатайство о его временном задержании для дальнейшей экстрадиции.

Также читайте: ГБР о причинах оккупации Крыма: Преступное сокращение ВСУ, уничтожение систем ПВО и подрыв мобилизационной готовности. ВИДЕО















