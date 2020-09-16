Убийство Гандзюк: Павловский согласился на утверждение соглашения о признании вины

Сегодня в Приморском районном суде Одессы состоялось заседание, на котором должны были начать рассмотрение обвинительного акта в отношении Игоря Павловского, подозреваемого в организации убийства херсонской активистки Екатерины Гандзюк.

Об этом сообщает группа в фейсбуке "Хто замовив Катю Гандзюк?", передает Цензор.НЕТ.

Отмечается, что к рассмотрению обвинительного акта судья так и не перешла, однако "произошли некоторые важные вещи":

"Павловский согласился на утверждение соглашения о признании вины. Ранее он подавал заявление о том, что подписание соглашения состоялось будто бы под давлением и он его не признает. Сегодня же Павловский отозвал это заявление", - говорится в сообщении.

Кроме того, суд объявил ходатайство о привлечении к делу пострадавших: родителей и мужа Екатерины Гандзюк.

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Суд принял решение продолжить рассмотрение дела 25 сентября в 9:30.

Напомним, 31 июля 2018 года на советника херсонского городского главы Екатерину Гандзюк напали возле подъезда ее дома и облили серной кислотой. Гандзюк попала в реанимационное отделение. 4 ноября активистка скончалась в больнице.

6 июня 2019 года суд вынес приговоры исполнителям убийства Гандзюк - они получили от 3 до 6,5 лет заключения. Отдельно судят Игоря Павловского, которого следствие считает посредником между заказчиками и исполнителями убийства. Подозреваемыми в заказе и организации нападения являются Владислав Мангер и Алексей Левин.

В июне 2020 года досудебное расследование по делу убийства херсонской активистки Екатерины Гандзюк было продлено до 29 июля.

12 августа Киевский апелляционный суд закрепил дело Владислава Мангера и Алексея Левина за Днепровским районным судом Киева.