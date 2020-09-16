Рада не поддержала языковые изменения в Закон "О высшем образовании". ВИДЕО
Как сообщает корреспондент Цензор.НЕТ, "за" законопроект №3717 проголосовали 210 народных депутатов.
"Против" голосовали нардепы "Европейской солидарности", "Голоса", "Батькивщины" и часть нардепов "За будущее".
"За" - ОПЗЖ и "Слуги народа".
Председатель Комитета по вопросам образования, науки и инноваций Сергей Бабак заявил, что этот законопроект - это "экономический патриотизм".
"Авторы законопроекта дают украинским университетам, украинскому высшему образованию, откусить кусок международного рынка образовательных услуг, который мы бесконечно теряли в последние годы", - сказал Бабак.
Ряд фракций выступили против законопроекта, потому что это может предоставить право преподавать на русском языке.
"Не ведитесь на их диффамацию. Часть три 48 статьи действующего закона о высшем образовании дает право вузу самому определять, что если все студенты владеют английским языком - дать им право индивидуальных обучений на этом языке. Им не нужен закон для английского, а для языка страны-агрессора, которая также является страной, владеющей языком страны-члена Совета Европы", - сказал нардеп фракции" За будущее" Сергей Рудык.
В результате 235 голосами нардепы отправили законопроект на доработку.