Кабмин разрешил интегрировать ИНН и справку ВПЛ в приложение "Дія" (обновлено)

Кабинет министров Украины на заседании в среду принял постановление, разрешающее интегрировать индивидуальный налоговый номер и справку внутренне-перемещенного лица в приложение Единого государственного веб-портала электронных услуг "Дія".

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

Как отмечается в пояснительной записке к проекту постановления Кабмина, указанное постановление позволит подавать электронную копию справки про взятие на учет внутренне-перемещенного лица в госорганы и органы местной власти через приложение "Дія".

Это должно упростить получение административных услуг, предусматривающих предъявление или подачу копии указанной справки.

Читайте также: Федоров анонсировал запуск цифровой передачи документов: бумажные копии паспорта и ИНН уйдут в прошлое

"Отныне е-РНУКНП (электронный регистрационный номер учетной карточки налогоплательщика, ИНН. - Ред.) официально является цифровым аналогом бумажного налогового номера", - отмечается в сообщении в Телеграм-канале Министерства цифровой трансформации Украины.

Правительство также утвердило механизм использования электронных копий документов в приложении "Дія".

"Благодаря этому, торговые сети, почтовые отделения, банки и сервисы смогут официально принимать цифровые документы. Отныне не будет ситуаций, когда документы по "Дії" не принимают", - подчеркнули в Минцифры.

В соответствии с решением Кабмина документами в смартфоне можно будет воспользоваться при:

- предоставлении услуг почтовой связи;

- проведении банковских операций;

- на кассах супермаркетов для подтверждения возраста;

- предоставлении административных услуг;

- возврате средств уплаченных за товар, и т.п.