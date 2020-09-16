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Кабмин разрешил интегрировать ИНН и справку ВПЛ в приложение "Дія" (обновлено)

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Кабмин разрешил интегрировать ИНН и справку ВПЛ в приложение "Дія" (обновлено)
Кабинет министров Украины на заседании в среду принял постановление, разрешающее интегрировать индивидуальный налоговый номер и справку внутренне-перемещенного лица в приложение Единого государственного веб-портала электронных услуг "Дія".

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

Как отмечается в пояснительной записке к проекту постановления Кабмина, указанное постановление позволит подавать электронную копию справки про взятие на учет внутренне-перемещенного лица в госорганы и органы местной власти через приложение "Дія".

Это должно упростить получение административных услуг, предусматривающих предъявление или подачу копии указанной справки.

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"Отныне е-РНУКНП (электронный регистрационный номер учетной карточки налогоплательщика, ИНН. - Ред.) официально является цифровым аналогом бумажного налогового номера", - отмечается в сообщении в Телеграм-канале Министерства цифровой трансформации Украины.

Правительство также утвердило механизм использования электронных копий документов в приложении "Дія".

"Благодаря этому, торговые сети, почтовые отделения, банки и сервисы смогут официально принимать цифровые документы. Отныне не будет ситуаций, когда документы по "Дії" не принимают", - подчеркнули в Минцифры.

В соответствии с решением Кабмина документами в смартфоне можно будет воспользоваться при:

- предоставлении услуг почтовой связи;
- проведении банковских операций;
- на кассах супермаркетов для подтверждения возраста;
- предоставлении административных услуг;
- возврате средств уплаченных за товар, и т.п.

Кабмин разрешил интегрировать ИНН и справку ВПЛ в приложение Дія 01

Топ комментарии

  • Eugen Mk
    Ты главно не боись, в случае чего базу и без твоей регистрации выкачают
  • Small Jerboa
    НИКАКОГО ДОВЕРИЯ этой хренотене!
    Что за программа "Дія"?
    КТО ее написал?!! Какие у них СЕРТИФИКАТЫ?!! Какие ЗАЩИТЫ?!! Какое ШИФРОВАНИЕ?!!
    НИЧЕГО НЕ ИЗВЕСТНО!
    Зарегаешься, а потом по твоим данным начнут кредиты где попало, кто попало брать.
    А к вам домой коллекторы приходить...
  • Sergey Stolyarenko
    А хто-небудь користується нею?
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