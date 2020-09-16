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Кабмин одобрил Стратегию борьбы с оргпреступностью на 5 лет

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Кабмин одобрил Стратегию борьбы с оргпреступностью на 5 лет
Кабинет Министров Украины на пять лет одобрил Стратегию борьбы с организованной преступностью, которая будет реализовываться в три этапа.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина", соответствующее решение было принято сегодня на заседании правительства.

Целью стратегии является формирование государственной политики в сфере борьбы с организованной преступностью путем введения международных стандартов, а также построение эффективной системы борьбы с оргпреступностью.

Отмечается, что стратегия будет реализовываться в три этапа:

- оценка угроз тяжких преступлений и оргпреступности (SOCTA Украина). По результатам этого будут сформированы аналитический выводы, которые сформулируют приоритеты;
- определение ограниченного количества стратегических целей и разработка плановых мероприятий;
- выполнение комплексных плановых мероприятий.

Отмечается, что стратегия будет реализовываться на протяжении 5 лет за счет средств государственного бюджета и других не запрещенных законодательством источников.

Стратегию планируется реализовывать на основании оптимальных решений, которые должны учитывать практику стран-членов Европейского Союза.

Ожидается, что реализация стратегии позволит снизить уровень оргпреступности в Украине, повысит доверие населения к власти, создаст необходимые условия для поступления иностранных инвестиций в экономику страны.

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Автор: Богдан Русінко

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Топ комментарии

  • Макар Задунайский
    А тотальная коррупция при власти - это оргпреступность или детские шалости?
  • ALEX 13 fb91baed
    Ну вот опять !!!! Пчелы против меда !!!!
  • Andy Tiger
    Кабмин одобрил Стратегию борьбы с оргпреступностью на 5 лет - Цензор.НЕТ 7531
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