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"Красный" уровень эпидопасности будут вводить в регионах, в которых заболеваемость COVID-19 в 5 раз превышает среднюю по стране, - Шмыгаль

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"Красный" уровень эпидопасности будут вводить в регионах, в которых заболеваемость COVID-19 в 5 раз превышает среднюю по стране, - Шмыгаль
"Красный" уровень эпидемиологической опасности в регионах Украины будет вводиться при пятикратном превышении средней по стране заболеваемости коронавирусной болезнью.

Об этом премьер-министр Денис Шмыгаль в ходе заседания правительства в среду, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

Соответствующее решение правительство утвердит в этот же день.

"В первую очередь предлагаем, чтобы регионы привлекались к утверждению решения относительно установления наивысшего уровня ограничений "красной" зоны. Например, если Государственная комиссия то ТЭБ и ЧС намерена установить "красный" уровень ограничений в регионе, то будет привлекаться региональная комиссия с совещательным правом голоса. Вопрос установления "красного" уровня, фактически локдауна в регионе, будет рассматриваться в случае превышения более чем в пять раз среднего по Украине уровня заболеваемости COVID-19", - сказал Шмыгаль.

Также на Цензор.НЕТ: Киев и 19 областей не отвечают требованиям для смягчения карантина, - Минздрав. ИНФОГРАФИКА

Автор: Ольга Лузан

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Топ комментарии

  • Small Jerboa
    То есть, если уровень заболеваемости будет расти по ВСЕЙ стране - никакого красного уровня вводить не будут.
    Даже если больные будут лежать не только в коридорах больниц, но и в фойе, и на чердаках, и в подвалах.
  • Вова Кис
    Да похоже что именно так. Этим решением де-факто красные зоны отменили вообще
  • Николай Влад
    Точнее, "красный" уровень эпидопасности будут вводить в регионах, в которых Зеленскому и его власти ничего не светит на ближайших выборах в местные органы власти.

    Пока, что это в основном регионы на западе Украины... А далее вся Украина будет в красной зоне из за ненависти к клоуну и его банде.
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