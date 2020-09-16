"Красный" уровень эпидопасности будут вводить в регионах, в которых заболеваемость COVID-19 в 5 раз превышает среднюю по стране, - Шмыгаль

"Красный" уровень эпидемиологической опасности в регионах Украины будет вводиться при пятикратном превышении средней по стране заболеваемости коронавирусной болезнью.

Об этом премьер-министр Денис Шмыгаль в ходе заседания правительства в среду, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

Соответствующее решение правительство утвердит в этот же день.

"В первую очередь предлагаем, чтобы регионы привлекались к утверждению решения относительно установления наивысшего уровня ограничений "красной" зоны. Например, если Государственная комиссия то ТЭБ и ЧС намерена установить "красный" уровень ограничений в регионе, то будет привлекаться региональная комиссия с совещательным правом голоса. Вопрос установления "красного" уровня, фактически локдауна в регионе, будет рассматриваться в случае превышения более чем в пять раз среднего по Украине уровня заболеваемости COVID-19", - сказал Шмыгаль.

Также на Цензор.НЕТ: Киев и 19 областей не отвечают требованиям для смягчения карантина, - Минздрав. ИНФОГРАФИКА