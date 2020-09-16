Перечень ограничений в "красной" зоне будут определять совместно с регионом, - Степанов

Перечень ограничений в "красной" зоне из определенных Кабмином будут определять совместно с регионом.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина", об этом во время заседания правительства заявил министр здравоохранения Максим Степанов.

Соответствующее решение правительство утвердило с доработкой в однодневный срок.

"Проектом акта предлагается внести изменения в постановление правительства от 22 июля №641 и предусмотреть, что "красный" уровень эпидопасности устанавливается совместным решением государственной и региональной комиссий по вопросам ТЭБ и ЧС в случае загруженности более 75% коек в медучреждениях региона в течение 5 дней подряд и превышения среднего уровня заболеваемости на 100 тыс. населения за 14 дней более чем в пять раз", - объяснил глава Минздрава.

"Противоэпидемические ограничения и их количество на территории с "красным" уровнем эпидопасности будут определяться совместным решением государственной и региональной комиссий по ТЭБ и ЧС из перечня, определенного постановлением. Это может быть закрытие всех сфер или постепенное ограничение некоторых сфер, которые в конкретном регионе приводит к вспышкам болезни", - добавил Степанов.

По данным Минздрава, общий показатель количества новых случаев в Украине составляет 96,8 на 100 тыс. населения при допустимой норме в 40 на 100 тыс.

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