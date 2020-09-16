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Кабмин принял решение закрыть пункт пропуска "Новые Яриловичи" на границе с Беларусью, - МВД

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Кабмин принял решение закрыть пункт пропуска "Новые Яриловичи" на границе с Беларусью, - МВД
Кабинет Министров Украины поддержал закрытие пункта пропуска на границе с Беларусью в Черниговской области "Новые Яриловичи".

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу МВД.

За соответствующее решение проголосовали сегодня, 16 сентября, во время заседания правительства.

Такие ограничительные меры введены из-за распространения коронавирусной болезни.

Напомним, сейчас там находятся паломники-хасиды, которые не оставляют попыток попасть в Украину. Люди обеспечены продуктами питания и медикаментами.

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Автор: Богдан Русінко

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Топ комментарии

  • NewTroll
    Хай 31 грудня чекають))
  • Вла
    ойц, а як же ж нещасні хасиди будуть зустрічати новий рік?
  • haos lug
    Всім хасидам сала! )
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