Кабмин ослабил карантинные ограничения для транспорта и культурных заведений в "оранжевой" зоне

Кабинет министров Украины разрешил перевозку в общественном транспорте более 50% посадочных мест и работу заведений культуры для "оранжевой" зоны.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

Соответствующее решение правительство утвердило с доработкой в однодневный срок на заседании в среду.

"На территории регионов с "оранжевым" уровнем эпидопасности на месте входа в учреждение обязательно вывешивается информация об общей площади учреждения и возможным максимальным количеством посетителей. В таких регионах исключается ограничение относительно перевозки общественным транспортом не выше 50% посадочных мест. Также исключается норма относительно ограничений работы заведений культуры, чтобы они были заполнены на 50%: это кинотеатры, театры и др." - пояснил в ходе заседания правительства министр здравоохранения Максим Степанов.

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