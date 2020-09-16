К охране украинско-белорусской границы привлечены подразделения Нацгвардии. ФОТО
Об этом Цензор.НЕТ сообщили в пресс-службе НГУ.
В сообщении отмечается: "Личный состав подразделений Северного и Западного оперативно-территориальных объединений привлечен к охране участка украинско-белорусской границы в Черниговской, Житомирской и Волынской областях. Основная задача гвардейцев - усиление подразделений Государственной пограничной службы Украины, предупреждение правонарушений и противодействие любым провокациям на государственной границе.
Сейчас ситуация на границе остается контролируемой. Подразделения ГПСУ в тесном сотрудничестве с территориальными органами Национальной полиции и Нацгвардии имеют достаточно сил и средств, чтобы обеспечить надлежащую охрану государственной границы, контроль за соблюдением правил пограничного режима и режима в пунктах пропуска в период действия ограничений въезда иностранцев на территорию Украины".