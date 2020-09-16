Офис президента заявляет, что закон о системе гарантирования вкладов соответствует Конституции

Позицию Офиса президента Украины на заседании Конституционного Суда (КС) по системе гарантирования вкладов озвучил представитель Президента в КС Федор Вениславский.

Она заключается в том, что нет никаких оснований для того, чтобы подвергать сомнению конституционность Закона "О системе гарантирования вкладов физических лиц".



"Позиция президента заключается в том, что закон, оспариваемый субъектом права на конституционное представление, является полностью соответствующим Конституции Украины. А аргументы, приведенные в конституционном представлении, являются, достаточно условно, искусственно притянутыми к тем нормам Конституции, на которые ссылается субъект права на конституционное представление. Во-первых, в конституционном представлении нет четкой аргументации, почему закон не соответствует статье 6 Конституции Украины ", - отметил Вениславский.

По его словам, этот Закон абсолютно адекватно выполняет ту функцию, ради которой он создан. Он добавил, что в мире существуют различные модели гарантирования вкладов, в том числе и модель, которую выбрала Украина.

"Эта модель полностью соответствует Директиве Европейского парламента и Совета от 15 мая 2004 по регулированию неплатежеспособности кредитных учреждений", - напомнил Вениславский.

Он также отметил, что субъект права в конституционном представлении не предоставил ни одного юридического аргумента о том, что есть правовые основания признать этот Закон неконституционным полностью, а привел только доводы относительно отдельных его статей.

Напомним КС утром 15 сентября рассмотрел дело о конституционности Закона "О системе гарантирования вкладов физических лиц" на открытой части пленарного заседания. После этого КС перешел к закрытой части пленарного заседания для принятия решения.