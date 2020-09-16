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Патриарх Филарет излечился от коронавируса

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Патриарх Филарет излечился от коронавируса
Патриарх Украинской православной церкви Киевского патриархата Филарет (Денисенко) преодолел коронавирус.

Об этом сообщает пресс-служба УПЦ-КП, информирует Цензор.НЕТ.

"Патриарх Киевский и всея Руси-Украины Филарет вылечился от болезни. Патриарх Филарет получил отрицательный результат теста на COVID-19, что свидетельствует о том, что коронавирус преодолен", - сказано в сообщении.

Сейчас Филарет чувствует себя хорошо. Его выписали из больницы, и он находится в своей резиденции.

Читайте на Цензор.НЕТ: У патриарха Филарета диагностировали коронавирус, он госпитализирован

Вскоре патриарх Филарет продолжит трудиться "на благо церкви" и будет совершать богослужения, отметили в пресс-службе УПЦ КП.

Как сообщалось, 4 сентября стало известно, что у патриарха УПЦ КП Филарета диагностирован COVID-19, его госпитализировали. Состояние патриарха на тот момент оценивалось как удовлетворительное. Позднее стало известно, что у патриарха диагностировали воспаление легких.

Филарету 91 год.

Автор: Ольга Лузан

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Топ комментарии

  • Василь Петренко 873eaed9
    Чуваки, следите внимательно за новостями. УПЦ КП уже не существует. А Филарет - это просто бывший митрополит Киевский ПЦУ.
  • Migel Angelo
    Отлично! Долгих лет жизни патриарху Филарету. Это был первый высокопоставленный человек , который Яныку все говорил в глаза , что нельзя издеваться над народом. Он и его духовенство не побоялись беркутов и открыли двери в монастырь для евромайдановцев , когда беркута гоняли протестующих как птенцов по центру Киева и по-звериному избивали и задерживали. Нельзя это забывать.
  • Василь Петренко 873eaed9
    Того Филарета уже нет. Остался лишь горделивый старец который не смог смириться с потерей власти и в помутнении своем предпочел быть главой несуществующей церкви, а не митрополитом существующей.
    Конечно нельзя забывать о его предыдущих заслугах. И нельзя жаловаться на неизбежное, в том числе на старческую деменцию. Просто жаль что Филарет не избежал этой плачевной участи...

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