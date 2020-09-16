Новости

Против Беларуси в Европе активно действовали американские сателлиты: Польша, Литва, Чехия и "наша Украина", - Лукашенко

9 73688
Против Беларуси в Европе активно действовали американские сателлиты: Польша, Литва, Чехия и "наша Украина", - Лукашенко
Захвативший власть в Беларуси "президент" Александр Лукашенко в очередной раз обвинил другие страны в протестах белорусов против его узурпации.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс".

Он заявил, что "в течение последних десяти лет они скрупулезно готовились к нынешнему времени "Ч"".

"Чтобы сразу снять все маски, назовем этих игроков поименно. На уровне глобальных центров это прежде всего Соединенные Штаты Америки, конкретнее - их сеть фондов по поддержке так называемой демократии. На европейском континенте активно действовали американские сателлиты: Польша, Литва, Чехия и, к сожалению, наша Украина", - уточнил Лукашенко.

По его словам, "Украина, несмотря на нашу неизменную ее поддержку (например, в вопросах территориальной целостности да и по другим), вопреки духу наших взаимоотношений, стала форпостом политических провокаций".

При этом захвативший власть Лукашенко убежден, что "тактика организаторов строилась по классическому американскому учебнику цветных революций".

Читайте также: Песков прокомментировал слова Тихановской о безопасности для Лукашенко: Он "легитимный", ни в каких гарантиях не нуждается

Топ комментарии

  • mrSmith
    Ваша Украина?!
    Украина никогда вашей не будет, ватник колхозный!
    Хоть и пришли в Украине к власти к маргинальные совкодрочеры, вам Украины не видать!
  • Энтони Вильямс
    Встреча на государственном уровне Моли и Таракана
    Против Беларуси в Европе активно действовали американские сателлиты: Польша, Литва, Чехия и "наша Украина", - Лукашенко - Цензор.НЕТ 4360
  • Solomon c5c4359c
    мудак.
Смотреть все комментарии
ТОП-новости
все новости