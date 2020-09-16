Против Беларуси в Европе активно действовали американские сателлиты: Польша, Литва, Чехия и "наша Украина", - Лукашенко

Захвативший власть в Беларуси "президент" Александр Лукашенко в очередной раз обвинил другие страны в протестах белорусов против его узурпации.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс".

Он заявил, что "в течение последних десяти лет они скрупулезно готовились к нынешнему времени "Ч"".

"Чтобы сразу снять все маски, назовем этих игроков поименно. На уровне глобальных центров это прежде всего Соединенные Штаты Америки, конкретнее - их сеть фондов по поддержке так называемой демократии. На европейском континенте активно действовали американские сателлиты: Польша, Литва, Чехия и, к сожалению, наша Украина", - уточнил Лукашенко.

По его словам, "Украина, несмотря на нашу неизменную ее поддержку (например, в вопросах территориальной целостности да и по другим), вопреки духу наших взаимоотношений, стала форпостом политических провокаций".

При этом захвативший власть Лукашенко убежден, что "тактика организаторов строилась по классическому американскому учебнику цветных революций".

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