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Прокурор Тернопольщины Петришин, устроивший пьянку на работе и угрожавший подчиненным, уволен, - Леменов

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Прокурор Тернопольщины Петришин, устроивший пьянку на работе и угрожавший подчиненным, уволен, - Леменов
Новоназначенного прокурора Тернопольщины Николая Петришина уволили после того, как он "отличился" на работе.

Об этом сообщил активист, основатель организации StateWatch Александр Леменов, передает Цензор.НЕТ.

"Два дня назад публиковал историю, как новоназначенный прокурор Тернопольской области Николай Петришин собрал коллег, остограмился и начал рассказывать, что ориентироваться надо на него, а не закон. И если ослушаются, то он будет "#бать их, как свиней". И что Вы думаете? Его увольняют", - написал Леменов в фейсбуке.

Он также сообщил, что жена Петришина является помощницей нардепа-списочника "Слуги народа" Оксаны Гринчук.

"Кто там руководил отбором кандидатов? Говорят, что "бизнесмен Илья Павлюк, который понимает в контрабанде". Не спасли? Или даже не попробовали?" - пишет Леменов.

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Прокурор Тернопольщины Петришин, устроивший пьянку на работе и угрожавший подчиненным, уволен, - Леменов 01

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Топ комментарии

  • BreakerR0ry 9f7fbb8e
    восстановится по решению суда с выплатой недополученной заработной платы
  • multissstar .
    за что? Пьянки и угрозы подчиненым это же визитная карточка ЗЕкоманды. Можэет конечно на повышение сразу пойдет чувак.
  • patriotukrainy
    Пойдет вторым замом к вЕНЕДИКТОВОЙ.
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