В Киеве завершился купальный сезон, жителям столицы советуют отдыхать на пляжах без купания, - КГГА

15 сентября в столице завершился купальный сезон, спасатели Kyiv Lifeguard Service также завершили сезонную работу на муниципальных пляжах до следующего года. Киевлянам и гостям города советуют посещать официальные пляжи только как зоны отдыха.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу КГГА.

За летний сезон спасатели на водных объектах Киева спасли 84 человека. Чаще всего чрезвычайная ситуация возникала на фоне употребления алкогольных напитков и купания в не предназначенных для этого местах. Средний возраст спасенных - 27 лет.

Работа спасателей за время купального сезона имеет такую ​​статистику:



спасенных пловцов - 84;

недопусков в воду людей в алкогольном опьянении - 1720;

недопусков распития алкогольных напитков - 16913;

остановленных плавсредств в зоне купания - 3014;

случаев с оказанием медицинской помощи - 196;

найденных людей (по обращениям отдыхающих) - 38;

вызовов скорой помощи - 28.

В купательный сезон в столице работают 100 спасателей, из которых ежедневно 50 выходят на 24 спасательных поста. Они имеют современное специализированное оборудование: 2 гидроцикла, 10 моторных лодок, тюбы нового поколения, серфы и дефибрилляторы.

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