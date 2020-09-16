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Лукашенко попросил у России вооружение для "укрепления обороны Союзного государства"

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Лукашенко попросил у России вооружение для "укрепления обороны Союзного государства"
Беларусь обратилась к России по поводу новых видов вооружения для укрепления безопасности Союзного государства.

Об этом заявил захвативший власть в Беларуси "президент" Александр Лукашенко на встрече с министром обороны РФ Сергеем Шойгу, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

"Я также просил президента России о некоторых типах вооружений. Сказал ему, что, когда вы приедете, мы посмотрим, что нам и где надо реально укрепить в плане Союзного государства. Бояться нечего, мы готовы на это идти. Последние события показывают, что надо смелее защищать интересы и белорусов, и россиян. Так случилось, что мы в этом плане остались одни, но не самые слабые", - заявил Лукашенко.

"Если кто-то думает, что Беларусь ослабла, что не выстоим, что Россия отойдет в сторону, это для дураков рассуждения. Мы в состоянии удержать ситуацию не только в Беларуси, но и по периметру наших границ. Вы можете не сомневаться в нашей надежности в плане обороны нашего общего Отечества - от Бреста до Владивостока", - сказал Лукашенко.

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"Последние события нас еще больше склоняют к тому, чтобы мы держались вместе и ни в коем случае не удалось забить клин между нами всем тем, кто на это рассчитывал и рассчитывает", - добавил захвативший власть в Беларуси "президент".

Автор: Володимир Янченко

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Топ комментарии

  • Oljik
    Це бородата тактика - коли є внутрішній конфлікт треба шукати зовнішнього ворога. Всі диктатори так робили, робить так і лука.
  • ПАРАБЕЛЛУМ 777
    Лукашенко попросив у Росії озброєння для "зміцнення оборони Союзної держави" - Цензор.НЕТ 9142
  • Oljik
    Мені щось підказує, що у договорі Луки і ***** є пункт: конфлікт Бєларусі з Україною, можна спровокувати напад правосєков на мирних колгоспників Бєларусі, розв"язати війнушку на півночі і запустити литвинів з бурятським прищурем очей.
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