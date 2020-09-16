Накануне выборов псевдоэксперты по экологии становятся инструментом влияния на общественное мнение, - эксперты

Украина в этом году страдает от стихийных бедствий. Эксперты говорят, что природа "не прощает" небрежного отношения к окружающей среде.

Ответственность за трагедии - государство обычно перекладывает на бизнес, напоминает "5 канал".

Впрочем, эксперты отмечают, что улучшить ситуацию помог бы механизм наказания для нарушителей и финансовая мотивация для экоориентованих предприятий.

"Если мы не имеем информации - а кто у нас предприятия-загрязнители? А сколько у них есть выбросов? А какие виды выбросов у них есть? А какие виды отходов? Так как мы можем говорить об экологическом налоге или финансировании программ, если у нас нет первой публичной информации", - отмечает руководитель отдела НИЦ экобезопасности и природопользования Роман Третьяк.

Накануне выборов, говорят эксперты, довольно часто звучат "громкие обещания" об экоориентации и помощи. А еще - появляются псевдоэксперты, которые становятся инструментом влияния на общественное мнение и лоббируют интересы определенных кругов.

"У нас в законодательстве введено такое понятие, как общественные слушания. На общественные слушания может прийти любой, и соответственно - экологические рейдеры или рэкет, которые, просто не вникая в технологии и суть вопроса, начинают ставить палки в колеса", - констатирует Третьяк.