21-летний парень на Волыни в течение нескольких месяцев заставлял шестиклассника выносить из дома деньги и драгоценности, - прокуратура

В Ковеле 21-летний парень узнал информацию, которую 11-летний ребенок хотел скрыть от родителей, и требовал со школьника плату за свое молчание.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу прокуратуры Волыни.

В течение марта-июня 2020 года он 13 раз заставлял шестиклассника выносить из дома и отдавать ему деньги и ювелирные украшения.

Также злоумышленник привлек к вымогательству своего 20-летнего друга. Мальчик отдал им каждому по 100 долларов США.

Преступными действиями парней отцу школьника - причинен имущественный ущерб на почти 22 тыс. грн.

За совершение таких преступлений санкцией ч.2 ст. 189 Уголовного кодекса Украины предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок от трех до семи лет. Парни ожидают суда.

Также читайте: Киевский аферист "заработал" полмиллиона гривен на фиктивной продаже медицинских масок, - прокуратура