Более 100 тыс. избирателей изменили избирательный адрес на местных выборах 25 октября, большинство из них - на Киевскую и Одесскую области и Киев.

Об этом рассказал руководитель Службы распорядителя Государственного реестра избирателей Александр Стельмах, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"С 1 июля 2020 года органами ведения Государственного реестра избирателей обработано 105 тыс. 290 обращений избирателей относительно изменения избирательного адреса, в том числе 100 тыс. 81 обращение было удовлетворено, что составляет 95% от общего количества обращений", - заявил чиновник.

По его словам, 94 тыс. 810 обращений, что составляет 95% от удовлетворенных обращений, касались изменения избирательного адреса в адрес фактического места жительства избирателя, отличного от зарегистрированного.

Стельмах объяснил, что остальные 5% составляют избиратели, которые изменили избирательный адрес на свое зарегистрированное место проживания (3 302 человека) или которые определили себе избирательный адрес в связи с тем, что у них вообще не было никакого избирательного адреса (почти 2 тыс . человек).

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Руководитель Службы распорядителя ГРИ также отметил, что больше всего избирательных адресов изменено на Киевскую область - 25 тыс. 329 (25% от общего количества удовлетворенных обращений), Киев - 15 тыс. 341 (15%), Одесскую область - 9 тыс. 343 (9%).

"Одесская область является лидером по количеству таких обращений в пределах одного региона. Из 9 тыс. 343 обращений 7 тыс. 262 избирателей, а это 78%, изменили избирательный адрес внутри своей Одесской области", - сообщил он.

Вместе с тем Стельмах напомнил, что 10 сентября истек срок приема обращений об изменении избирательного адреса на местных выборах, однако подчеркнул, что на некоторые категории избирателей это ограничение не распространяется. "Нет никаких ограничений - 10 числа не закончилась подача заявлений об изменении избирательного адреса для тех избирателей, которые его не имели, или тех, кто меняет избирательный адрес на зарегистрированное место проживания, это можно делать и сейчас", - уточнил он.

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Стельмах добавил, что повторно обращаться по поводу изменения избирательного адреса избирателями, которые уже его изменили, можно будет только через год.

Напоминаем, Верховная Рада назначила очередные местные выборы в Украине на 25 октября. ЦИК упростила процедуру изменения избирательного адреса, согласно которой в заявлении необходимо лишь указать адрес жилья, по которому избиратель фактически проживает и который просит определить его новым избирательным адресом. Обращение можно было подавать онлайн с использованием электронной цифровой подписи.