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"За политическими авантюрами важно не потерять братский народ Украины", - Лукашенко

10 070126
"За политическими авантюрами важно не потерять братский народ Украины", - Лукашенко
Захвативший власть в Беларуси "президент" Александр Лукашенко считает, что "духовная связь" Украины и Беларуси "не должна дать трещину.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на белорусское государственное информагентство "БЕЛТА".

"Важная задача - за политическими авантюрами и продажной риторикой постоянно меняющихся элит не потерять братский народ Украины", - отметил Лукашенко.

По его словам, все поправимо - экономика, товарооборот, дипломатические отношения.

"Но духовная связь наших народов не должна дать трещину", - добавил он.

Напомним, ранее Лукашенко заявил: "Украина, несмотря на нашу неизменную ее поддержку (например, в вопросах территориальной целостности да и по другим), вопреки духу наших взаимоотношений, стала форпостом политических провокаций".

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Автор: Богдан Русінко

Топ комментарии

  • Зэлэный_Змий
    Тамбовский волк тебе брат, жопа ты усатая!
  • Basibozuk Asmaan
    Твои БРАТЬЯ - на том берегу Амура, бамбук чифанят!!!
  • dtrscnij grsrt
    Ти гля.
    Ще один братєц знайшовся.
    ***** нам мало.
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