Совместные военные учения России и Беларуси - это давление, - главнокомандующий ВС Литвы Рупшис

Главнокомандующий ВС Литвы Вальдемарас Рупшис расценивает ставшие в последнее время более интенсивными военные учения России и Беларуси как давление. Учения не несут непосредственной угрозы, но их атакующий сценарий вызывает тревогу.

Об этом Рупшис сказал в интервью литовским СМИ, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Delfi.

"Мы оцениваем это как давление. С другой стороны, все время нужно оценивать, насколько их силы рядом с нашей границей, рядом с Литвой растут. Понятно, что их боевая мощь, расположение военных средств, а также эти учение вызывают беспокойство, так как учения всегда ориентированы, несмотря на утверждения, на атакующие действия. Поэтому некоторое беспокойство присутствует. Но сегодня могу сказать – непосредственной военной угрозы точно нет", – заявил главнокомандующий после встречи с президентом Литвы Г. Науседой.

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Министр добавил, что "угрожающие заявления, что они ни с кем не будут считаться" со стороны России и Беларуси должны оцениваться трезво, с учетом практических действий.

В. Рупшис подчеркнул, что Россия и Беларусь используют во время учений атакующие сценарии, а страны НАТО на учениях в Польше и в других местах применяют сценарии оборонительного характера. Так как союзники по НАТО должны всегда быть готовы к такому случаю.

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