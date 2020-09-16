Минобразования напоминает о недопустимости политической агитации в учебных заведениях
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Минобразования.
В связи с этим министерство обратилось с письмом к областным государственным администрациям, учреждениям профессионального (профессионально-технического) и высшего образования относительно недопущения политической агитации в учебных заведениях.
Согласно статье 31 Закона Украины "Об образовании" политические партии (объединения) не имеют права вмешиваться в образовательную деятельность учебных заведений.
В учебных заведениях запрещается хранение, размещение, распространение рекламы, плакатов, подарков, стендов, листовок, аудио- или видеоматериалов, других материальных или нематериальных объектов (кроме учебников), которые содержат изображения символику партий, а также фамилии, имена и отчества лиц, являющихся членами (участниками) или учредителями политических партий.